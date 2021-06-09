Национальная академия наук Украины дала прогноз развития ситуации с COVID-19 на ближайшие недели.

Ученые отмечают, что во всех областях снижается количество новых больных, госпитализаций, смертей и положительных ПЦР-тестов.

Так, число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю снизилось на 33,5%. Количество новых положительных тестов снизилось на 39,2%. Среднее количество новых больных COVID-19 уменьшилась до 1718 человек в день. На 37,5% снизилась смертность.

Нагрузка на больницы сократилось на 15% в среднем по стране — в течение последней недели число новых госпитализаций уменьшилось на 25,4%.

Однако при этом растет число детей с COVID-19 и их госпитализаций.

По прогнозу, в среднем количество новых случаев COVID-19 в период с 9 по 15 июня составит 1465 человек, 1013 — в течение 16-22 июня.

Как сообщалось ранее, 9 июня все области Украины перешли в «зеленую» зону карантина.

Как ранее отмечала эпидемиолог, эксперт ВОЗ Наталья Виноград, в Украине на фоне эпидемии COVID-19, несмотря на то, что фиксируются низкие темпы вакцинации, уже можно говорить о возникновении коллективного иммунитета. Но при этом отмены масочного режима все равно не должно быть, ведь мутации вируса продолжаются, и медики не знают, какие генотипы циркулируют сейчас, и которые могут быть.

Министерство здравоохранения может изменить рекомендации, касающиеся продажи в аптеках антибиотиков. Связано это с тем, что украинцы массово скупают эти препараты для борьбы с коронавирусом без соответствующего назначения врача. Это в свою очередь провоцирует массовую антибиотикорезистентность.