В Украине существенно ослабили ограничения карантина, после того, как все области страны были отнесены к «зеленой» зоне карантинных ограничений.

В соответсвии с условиями «зеленой» зоны карантинных ограничений, должны соблюдаться следующие требования:

в общественных зданиях нужны маска или респиратор;

проведение массовых мероприятий (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) разрешено при условии посещаемости не более 1 человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры могут работать с заполненностью до 50%;

перевозка пассажиров осуществляется только в пределах сидячих мест.

А согласно постановлению Кабмина № 583 предусмотрены такие ослабления:

въезжающим на территорию Украины достаточно предъявлять результаты экспресс-тестов на антиген или документ о вакцинации;

ресторанам разрешено работать круглосуточно, а расстояние между столиками может быть уменьшено с 2 до 1,5 метра;

разрешена работа ночных клубов, проведение концертов и массовых мероприятий при условии, что на одного будет приходится не менее 4 квадратных метров площади;

в кинотеатрах и концертных залах один пустой ряд должен следовать за двумя заполненными;

разрешена работа гостиниц, кемпингов и хостелов.

«Зеленый» уровень эпидемической опасности устанавливается в соответствии с такими показателями:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней — менее 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — менее 4 процентов;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения — более 300;

на всей территории Украины нет регионов с установленным красным уровнем эпидемической опасности.

Как мы уже рассказывали ранее, вакцинация в Украине ускорилась. В частности, на выходных сразу в 12 населенных пунктах работают центры массовой вакцинации. Прививка бесплатная.

А также, Национальная академия наук Украины дала прогноз развития ситуации с COVID-19 на ближайшие недели.