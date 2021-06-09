9 июня все области Украины перешли в «зеленую» зону карантина.

Как сообщает Министерство здравоохранения, во всех областях уже не превышаются показатели по COVID-19.

Отметим, коэффициент новых случаев COVID-19 в целом составил 3,9%.

Ранее в правительстве поясняли, что «зеленый» уровень эпидемиологической опасности будет устанавливаться, если:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней – менее 75;

коэффициент выявления случаев COVID-19 (ПЦР или экспресс-тесты) – менее 4%;

количество проведенных тестов указанных видов в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 300:

на всей территории Украины нет регионов с установленным «красным» уровнем эпидемической опасности.

Как ранее отмечала эпидемиолог, эксперт ВОЗ Наталья Виноград, в Украине на фоне эпидемии COVID-19, несмотря на то, что фиксируются низкие темпы вакцинации, уже можно говорить о возникновении коллективного иммунитета. Но при этом отмены масочного режима все равно не должно быть, ведь мутации вируса продолжаются, и медики не знают, какие генотипы циркулируют сейчас, и которые могут быть.

Министерство здравоохранения может изменить рекомендации, касающиеся продажи в аптеках антибиотиков. Связано это с тем, что украинцы массово скупают эти препараты для борьбы с коронавирусом без соответствующего назначения врача. Это в свою очередь провоцирует массовую антибиотикорезистентность.