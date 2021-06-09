Украинцы скорее всего смогут свободно путешествовать в страны Европейского Союза, поскольку в стране улучшилась ситуация с COVID-19.

Так, на данный момент показатели по эпидопасности соответствуют европейским.

Соответствующее заявление сделали министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства 9 июня. .

По словам Ляшко, нынешняя эпидемическая ситуация позволяет говорить о том, что вся страна соответствует индикаторам «зеленого» уровня эпидемической опасности.

Поскольку:

занятость COVID-кроватей сейчас самая низкая с начала 2021 года;

восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости коронавирусом;

суточное количество госпитализаций продолжает снижаться и находится на самом низком уровне с начала этого года;

занятость коронавирусных ресурсов тоже вышла на самый низкий уровень;

о положительной динамике говорит и охват населения тестированием – показатель впервые с прошлого года соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и составляет менее 5%. «Такой уровень тестирования и спадающая динамика заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям Евросоюза. А это в свою очередь может обеспечить украинцам свободные путешествия в страны ЕС уже летом этого года», – утверждает глава Минздрава.

Однако он напомнил, что вся эта положительная динамика все еще не означает, что COVID-19 преодолен. Сейчас ни одна из европейских стран, которая заявила об улучшении ситуации с заболеваемостью, в том числе благодаря вакцинации, полностью не отменила ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Как мы уже рассказывали ранее, Европарламент 9 июня завершил законодательную работу над пакетом по введению цифрового COVID-сертификата. Документ должен облегчить передвижение граждан в пределах блока и будет способствовать экономическому восстановлению.

А также, в Украине существенно ослабили ограничения карантина, после того, как все области страны были отнесены к «зеленой» зоне карантинных ограничений.