Вряд ли сегодня можно встретить огородника или дачника не знакомого с петрушкой. Неприхотливое растение, которое используется у нас часто только в приготовлении салатов или подается в виде зелени к различным блюдам.

Об этом пишет «Народная Правда» со ссылкой на SunDayNews.

Петрушка может применяться как умеренное мочегонное средство, способствует нормализации менструального цикла, хорошо влияет на тонус прямой кишки, повышая его.

При ожирении и болезни печени используют коренья петрушки, а вот зелень рекомендуется при атеросклерозе. Отвар из петрушки нашел свое применение в виде желчегонного средства.

Доктора рекомендуют употребление петрушки при таких заболеваниях как воспаление предстательной железы, цистит, мочекаменная болезнь, маточное кровотечение, неврозы различных происхождений, отечность, метеоризм.

Кроме этого, можно использовать и примочки из петрушки. Такие примочки успокаивающе действуют и уменьшают местное воспаление от укусов комаров и пчел.

Говоря о корне петрушки, следует сказать, что он хорошо способствует укреплению десен, а вот семена способны повысить чувствительность организма к солнечным лучам.

Это свойство семян петрушки и нашло им применение при лечении плешивости и других заболеваний кожи. Как видно из далеко не полного списка заболеваний, петрушка вполне оправдано занимает грядки на садово-дачных участках.

Как и у любого лекарственного средства, у петрушки существуют и противопоказания к ее потреблению. Заболевания, при которых употреблять петрушку противопоказано, следующие: подагра, гепатит, нефрит.

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