Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прогнозирует, что во второй половине июня пройдут сильные ливни, а июль уже будет засушливым.

При этом, как отметила эксперт в комментарии «Обозревателю», лето оборвется в районе 20 августа.

По ее прогнозам, с 15 июня температура начнет повышаться. В третьей декаде температура в центральных районах Украины в отдельные дни будет доходить до 28-30 градусов.

В июле осадков будет мало. В начале месяца температура будет доходить до 28-30 градусов. Ближе к 20 июля будет незначительное кратковременное похолодание. До конца месяца возможны незначительные осадки и температура около 25-28 градусов. Остальные дни будут сухими и довольно жаркими до 30 градусов.

Последний месяц лета, по прогнозам синоптика, будет неустойчивым:

«В первой декаде температура может достигать 30 градусов. На протяжении месяца несколько дней может доходить до 31-32 градусов. Погода снова будет неустойчивой – 5 дней одна температура, следующие 5 дней – другая. Достаточно прохладная пятидневка с температурой от 20 до 25, потом опять потепление на пять дней. К концу месяца, после 20 августа, будет резкое понижение температуры и значительные осадки».

Как сообщалось ранее, 8 июня мощные ливни наделали бед сразу в нескольких городах. Так, затопило Харьков, Полтаву, Киев и Мариуполь. Местами дождь сопровождал крупный град.

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