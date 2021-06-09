Пластиковые пакеты в Украине запретят с 2022 года, но есть исключения.

Соответствующий закон был опубликован в издании «Голос Украины».

Как известно, в силу он вступает через 6 месяцев. При этом ряд норм введут в действие только через девять месяцев со дня опубликования документа.

Напомним, под запрет попадают сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм (прозрачные пакеты-майки, мотки пакетов, которые в огромном количестве лежат во всех супермаркетах). Обычно, такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм, быстро рвутся и фактически не пригодны для переработки. Толщина пакетов, которые выдают на кассе также попадает под запрет — она варьируется, в зависимости от торговой сети, от 24,8 мкм до 50 мкм.

Также под запрет попадают оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.Какие пакеты не запрещены

Разрешена первичная упаковка для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Это сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225х345х450 мкм.Ограничения будут вводиться постепенно

9 месяцев со дня принятия законопроекта для отказа от распространения пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 мкм (тонких);

до 1 января 2022 года для прекращения распространения оксоразложных (оксобиоразложных) пластиковых пакетов;

до 2023 года ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, что является первичной упаковкой для свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда.Альтернативы тонким пакетам

пакеты и сумки многоразового использования;

бумажные пакеты;

биоразлагаемые пакеты.

Напомним, 1 июня Верховная Рада окончательно запретила обращение пластиковых пакетов. За документ проголосовали 297 парламентариев.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.