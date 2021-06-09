За коммунальные услуги в мае 2021 года украинцам начислили на 6,4 миллиарда гривен больше, чем в апреле 2020 года.

Детальную инфографику опубликовала Государственная служба статистики 9 июня.

Так, если в апреле 2020 года начисления за коммунальные услуги составили 11,4 миллиарда гривен, то в 2021 году — 17,8 миллиардов. Общая сумма начислений выросла на 56,1%.

А на конец апреля 2021 года задолженность населения составила:

по оплате за поставки и распределение природного газа — 28,6 млрд грн;

за поставки тепловой энергии и горячей воды — 25,4 млрд грн;

за поставки и распределение электрической энергии — 7,6 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотведение — 6,2 млрд грн;

за управление многоквартирным домом — 5,4 млрд грна;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн.

Украинцы оплатили за отчетный месяц 22,7 млрд грн — это 127,3% начисленных за этот период сумм.

Также, задолженность за коммуналку в апреле снижалась второй месяц подряд. Если по итогам марта она уменьшилась на 2,8 млрд грн, то в апреле — на 5 млрд грн. К началу мая она составила 74,3 млрд грн.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за май 2021 года выросли на 3,9%. За год тарифы поднялись на 35,3%.

Ранее, стало известно, как жители Украины могут реструктуризировать задолженность за оплату коммунальных услуг и оформить рассрочку на выплату долгов.

А тем временем, более 93% граждан Украины считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Всего 3% респондентов считают тарифы нормальными.