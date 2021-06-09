В Херсонской области произошло смертельное ДТП — погибла семья, двое взрослых и ребенок. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Как стало известно, в аварии погибли члены ВО «Свобода» Эдуард и Марина Жмутские, а также их младшая дочь — шестилетняя Злата.

О трагедии сообщил лидер партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Авария произошла 8 июня около 18:00 на трассе М-14 возле села Цукуры Каховского района, когда на перекрестке столкнулись Audi Q7 и грузовик Volvo с полуприцепом.

«Водитель внедорожника двигался по второстепенной дороге Чаплинка — Новая Каховка, выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса — Мелитополь и не предоставил преимущества в движении грузовику», — сообщили в полиции.

Позже Олег Тягнибок сообщил, что «в свободовской семье произошла трагедия».

«Эдуард был заместителем председателя кропивницкой областной организации ВО «Свобода», Марина — руководителем областной ячейки объединения украинок «Яворина» и депутатом Новгородковского поселкового совета от «Свободы», — сообщил политик.

По его словам, погибшая шестилетняя дочь Злата в этом году должна была идти в школу, а 16-летняя Алина только выпустилась. Сейчас она в коме, состояние крайне тяжелое, девочка в центральной больнице города Новая Каховка.

Как мы уже рассказывали ранее, на трассе Н-23 «Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие в котором погиб заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александр Шандыба.

А также, в Днепре 8 июня после ДТП умер старший солдат 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Виктор Лаптинов.