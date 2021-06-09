10 июня День ангела отмечают: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Никита, Николай, Макар, Павел. Также в этот день церковь отмечает День святого Никиты. НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщает, что 10 июня православная церковь чтит память преподобного Никиты Халкидонского, епископа. В народе его называют гусятником. Считалось, что Никита является сторожем маленьких гусят. Он предохраняет их от орлов, ястребов и других хищников. У Никиты просили защиту по делам, касающихся выращивания гусей во двор. Святой Никита жил во второй половине VIII — начале IX веков. Он имел мягкий характер. Был милосердным, защищал сирот, помогал обездоленным. По богоугодное образ жизни Никиту поставили епископом Халкидонии. Во времена правления Льва Арменин широко распространилась борьба с иконами. Епископ Халкидонский встал на их защиту. Он старательно обличал иконоборцев. Когда император понял, что не усмирит епископа, он приказал подвергнуть его различным пыткам и отправил в ссылку.

Традиции и обряды 10 июня:

В этот день принято молиться святому Никите о защите маленьких гусят от хищных птиц и зверей. Опасаясь встречи с полудница (дух который внешне похож на обычных женщин — в жаркие дни они летали кругами над полями и заманивали работающих крестьян), люди закрывают окна и сидят в домах. Спать в это время нежелательно. Если дух поймает в поле уставшего человека, которая присела отдохнуть, то очарует, защекочет или заберет с собой детей, оставшихся без присмотра.

Приметы на 10 июня — День Никиты

Беременные после общения с красивой женщиной родят здорового и крепкого малыша.

Приметы на 10 июня говорят, что человек может решиться на измену и потерять после этого мужскую силу.

Сны, которые сегодня снятся — не сбываются.

Если день на Никиту тихий, то урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 10 июня:

Не стоит говорить с незнакомцами, ведь наши предки верили, что так можно навлечь беду на свою семью. 10 июня не стоит ссориться, потому что так можно навредить урожая. Предки верили, что 10 июня не стоит экономить на родных и близких, чтобы все лето не ходить в нищете.

Знаменательные события 10 июня:

978 — Князь Владимир сел на киевский престол.

1793 — В Париже создан первый в мире публичный зоопарк.

1865 — В Мюнхене состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда».

1907 — Французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино.

1909 — Пассажирский корабль «Славония», потерпевшего крушение у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал SOS.

1917 — В Киеве начал работу I Всеукраинский крестьянский съезд.

1918 — Объявлено независимость Армении (28 мая по старому стилю).

1921 — Основан музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна».

1934 — При НКВД УССР создано Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (украинское отделение ГУЛАГа).

1936 — В СССР создана киностудия «Союзмультфильм»

1940 — В Москве подписано российско-германская конвенция о порядке урегулирования пограничных споров и конфликтов.

1943 — Венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку.

1945 — Во Франкфурте маршал Жуков вручил советский орден «Победа» Эйзенхауэру и Монтгомери.

1950 — Западные страны отвергли предложение Советского Союза провести в Германии референдум по поводу идеи объединения страны.

1964 — В Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.

1967 — СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем (были возобновлены лишь в 1991).

1969 — Состоялся военный конфликт между СССР и Китаем в районе ТАСТА (Казахская ССР).

1984 — Американцы провели первое успешное испытание противоракетной системы в космосе.

2000 — Государственной премии России в области киноискусства за фильм «Сибирский цирюльник» удостоены Никита Михалков, Рустам Ибрагимбеков, Эдуард Артемьев, Владимир Ильин, Олег Меньшиков, Алексей Петренко.

НАРОДНАЯ ПРАВДА публиковала церковный календарь на июнь 2020.