В Нидерландах в суде по делу о крушении «Боинга» МН17 в небе над Донбассом в 2014 году впервые дали показания свидетели пуска ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Как пишет ВВС, 20 свидетелей заявили, что видели в небе след от пуска некой ракеты. 12 из них также слышали грохот или взрыв, которые предшествовали появлению в небе этого следа. Из этих 12-ти восемь человек непосредственно видели или слышали полет ракеты в небе.

Отвечая на вопрос о возможном месте пуска ракеты большинство опрошенных свидетелей указало направление левее от населенного пункта Снежное (в июле 2014 года этот населенный пункт находился под контролем сил «ДНР»). Некоторые указывали более точную локацию — место недалеко от Саур-могилы или село Первомайское.

Эти заявления совпадают с расчетами бельгийских экспертов и заключением следствия о том, что «Боинг» был сбит ракетой, выпущенной с поля близ села Первомайское в районе Снежного.

При этом 11 свидетелей, слышавших пуск ракеты, заявили, что в тот же день сами видели ЗРК «Бук» или слышали о том, что он находился в этой местности. Трое свидетелей утверждают, что находились непосредственно в районе места пуска ракеты, слышали или видели ее полет и наблюдали в небе ее след.

Издание также отмечает, что особое внимание в суде уделили показаниям свидетеля, обозначенного как Х48. По его словам, 17 июля 2014 года, незадолго до крушения «Боинга», он находился на блок-посту у села Первомайское. Он увидел как мимо проезжает военная машина с зелеными ракетами, которая затем поехала в сторону сельскохозяйственного поля и скрылась за деревьями.

Затем свидетель услышал грохот, после чего свист и увидел, как в небе появился белый след, уходивший в сторону города Торез (судя по данным радаров и «черных ящиков», именно в том направлении в тот момент находился «Боинг» МН17). Через мгновение в небе раздался взрыв, а потом свидетель увидел, как из облаков на землю сыплются обломки самолета.

Вскоре после этого Х48 увидел, как военная машина движется в обратном направлении, при этом одна из ракет на верхней части машины отсутствовала. А часть поля, с которого приехала установка, горит.

Отметим, данные о том, что пуск ракеты по «Боингу» произошел с поля недалеко от Снежного и Первомайского в 2014 году обнародовали США. В Вашингтоне заявляли, что их военный спутник зафиксировал момент пуска ракеты. Суд несколько раз просил США обнародовать снимок, но США этого не делали, отмечая, что это может раскрыть технические возможности спутников, имеющихся у Пентагона.

В итоге снимок показали только главному прокурору Нидерландов по делам о терроризме, а суду предоставили меморандум (официальный документ) с описанием имеющихся данных. Прокурор, который видел снимок, подтвердил, что информация в меморандуме соответствует данным источника, с которым он ознакомился.

Напомним, суд по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines идет в Нидерландах с марта 2020 года. Обвиняемыми в причастности к катастрофе самолета и гибели 298 человек выступают три гражданина России и один гражданин Украины:

Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, «министр обороны ДНР», отставной офицер ФСБ

Сергей Дубинский, гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке

Олег Пулатов, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России

Леонид Харченко, гражданин Украины, командир «разведподразделения ГРУ ДНР».

В ноябре 2020 года суд постановил, что единственная версия гибели «Боинга», которая будет рассматриваться на заседаниях, это крушение в результате поражения ракетой зенитно-ракетной установки «Бук», прибывшей с территории России. Альтернативные сценарии крушения, включая варианты с атакой военного самолета и пуском ракеты украинским «Буком» также были рассмотрены в ходе заседаний. Но, как решил суд, прокуратуре удалось собрать достаточное количество доказательств того, что все альтернативные версии ошибочны.

Как сообщает РИА Новости, следствие по делу MH17 отклонило показания свидетелей о пуске ракеты из зоны Вооруженных сил Украины. Так, были отклонены показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались ВСУ. «Следственная группа отвергла эти показания, в первую очередь потому, что эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров», – сказала судья Хелейн Керстенс-Фокенс на слушаниях.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах уже проходят судебные слушания в деле о катастрофе пассажирского лайнера Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе, а в Украине продолжается собственное расследование и до сих пор разыскивают членов экипажа «Бук».

Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о сбитом пассажирском авиалайнере MH17, которое произошло в 2014 году над Донбассом.