Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе за сутки два раза нарушали режим полного прекращения огня. К счастью, в результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Сводку опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в районе Новотошковского. Боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

А в направлении населенного пункта Раевка военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы украинские военные подавили беспилотник противника.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими», — указано в сообщении.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в течение минувших суток 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, самолет «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом в 2014 году при помощи ракеты, которую доставили к самоходному зенитному комплексу «Бук» из России. Все доказательства свидетельствуют об этом.

А также, Минздрав открыл запись на вакцинацию против COVID-19 для жителей временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.