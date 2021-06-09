Троица в 2021 году отмечается 20 июня. Этот праздник напоминает о трех известные ипостаси Всевышнего — в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что на Троицу нельзя шить, стирать, убирать и делать другую грязную работу по дому, а тех, кто нарушает запреты, ждет беда.

Отметим, Троица, как религиозный праздник не проходит без службы в храме Божественной литургией и Большой вечерние. На Троицу принято украшать храмы зеленью: на пол кладут свежескошенной травой, иконы украшают цветами и молодыми ветвями деревьев. Береза — главный атрибут праздника, ее ветви символизируют силу Святого Духа.

Троица 2021 — какие травы нужно святить

Праздник еще называют Зеленым, поскольку на Троицу храмы и дома принято украшать зелеными ветками растений. Используют: мяту, чабрец, полынь, аир болотную, василька, любисток, ветви липы, березы, тополя, ольхи, рябины или дуба. Это символизирует духовную связь с событиями ветхозаветной Пятидесятницы, праздника в честь дарения Моисею 10 заповедей Господа на Синайской горе, которая была щедро покрыта цветами и молодыми побегами деревьев.Троица-2021: красивые поздравления с праздником

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Полынь

Дымом сухой полыни много веков назад окуривали дом перед новосельем, а также прикрепляли пучок травы над входной дверью, чтобы в дом не попадала нечистая сила. Также существует поверье, что если посмотреть сквозь пучок полыни на пламя костра, зажженного в честь летнего солнцестояния, то весь год будет продуктивным.

Любисток

Считается, что любисток защищает от любого колдовства, сглаза, порчи и нечисти. Также существует версия, что любисток очень благоприятно влияет на детей. В отваре любистока детей можно купать, тогда они будут спокойными и здоровыми. Особенно это касается девочек: издавна мамы клали любисток в постели дочерям, чтобы они не потеряли в жизни свое счастье.

Аир

Стебли аира разбросали по полу во всех комнатах дома. Он привлекает в дом добрых духов, очищает жилье и укрепляет здоровье жителей, приносит удачу, богатство, душевное равновесие и надежно защищает от бед.

Пижма

Пижма также считается травой-оберегом. Якобы она отгоняет злых духов и людей, способных навести порчу, а также тех, кто черные в своей зависти. Наши предки верили, что если носить при себе ее листья, то всякому «приворота отворот будет».

Тимьян (чабрец)

В народе верили, что тимьян — это своеобразная «любовная трава», которая позволяет достичь мира и любви в семье. Чабреца в доме может помочь женщине привлечь суженого, родить здорового ребенка, сохранить тепло в семье. Иногда тимьян зашивать в подушку, чтобы избавить от ночных кошмаров.

Чтобы отвадить от дома плохого человека, ему обувь подсыпали порошок из высушенной травы. В селах дымом сушеного тимьяна окуривали скот, уберегая его от порчи или сглаза.

Мята и мелисса

Считается, что мята отпугивает злых духов, очищает и защищает дом от врагов. Сухие листья мяты зашивали в подушку, чтобы улучшить сон, а также окуривали жилые помещения, чтобы там всегда был мир и уют.

Василек

Василек считается оберегом от нечисти, а также ей приписывают приворотные свойства. Молодым девушкам нужно ее носить собой, и тогда они обязательно встретят своего любимого.