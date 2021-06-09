Европарламент 9 июня завершил законодательную работу над пакетом по введению цифрового COVID-сертификата. Документ должен облегчить передвижение граждан в пределах блока и будет способствовать экономическому восстановлению.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

На пленарном заседании был принят Регламент ЕС по цифровым COVID-сертификатам.

Уже известно, что сертификат будет выдаваться национальными органами бесплатно и будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащим QR-код. Документ должен удостоверить, что человек:

был привит против COVID-19,

недавно получил отрицательный результат теста,

вылечился от инфекции.

На практике это будут три отдельных сертификата.

Основные положения политики ЕС по сертификатам вакцинации:

Все страны-члены ЕС будут принимать сертификаты, подтверждающие вакцинацию, отрицательный результат теста или выздоровление от COVID-19.

Сертификаты должны способствовать свободному передвижению и постепенной отмене ограничений.

Документ будет применяться с 1 июля 2021 года и действовать в течение 12 месяцев.

Поощряется доступное тестирование: 100 миллионов евро ЕС выделяет на приобретение тестов.

Отметим, сертификат полностью откроет границы — государства ЕС не будут накладывать дополнительные ограничения на поездки для владельцев сертификатов (карантин, самоизоляция или тестирование), но только в случае «если они не являются необходимыми и пропорциональными для охраны здоровья населения». Предупреждать о подобных вещах страны ЕС должны за 48 часов, а общественность должна получать уведомление за 24 часа.

Какие из одобренных ВОЗ вакцин будут принимать для сертификата (будут ли учитывать препараты, которые еще пока не одобрены регуляторным органом ЕС), государства-члены еще должны решить.

Как сообщалось ранее, украинцы, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, но пока это не так называемый «иммунный паспорт»/«COVID-сертификат», который сейчас разрабатывают за рубежом.

В Украине могут появиться внутренние COVID-сертификаты.