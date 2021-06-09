Послы Евросоюза продлили запрет на инвестирование в оккупированный Россией Крым.

Как сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, официальное решение обнародуют в ближайшие дни.

«Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни», — пишет он написал он.

ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма российской армией. С тех пор срок их действия ежегодно продлеваются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.

Накануне спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович пояснил, на каких условиях Украина может согласиться поставлять воду в оккупированный Россией Крым.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» уже свершившимся фактом, сообщив, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.