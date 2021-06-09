Германия не будет поставлять оружие Украине. Как считают в Германии, такие поставки могли бы поставить крест на эффективности нормандского формата.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он считает, что Украина может быть уверена, что Германия останется крупнейшим донором, если речь идет о поддержке реформ, а также будет последовательно выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности.

«Что касается поставок оружия, я говорил, что когда мы звонили (министру иностранных дел России, — ред.) Лаврову, чтобы повлиять на встречу в нормандском формате… Если бы я сказал во время телефонного разговора, что мы будем поставлять оружие стороне конфликта, то этот разговор был бы очень коротким», — говорит Маас.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет ни одного международного правила, которое бы ограничивало Украину в закупках оружия за рубежом.

«Мы являемся ответственным участником международных механизмов. Нет и никакого юридического запрета в законодательстве Германии, который не позволяет продавать оружие Украине. Украина — это государство, которое защищается, она не использует оружие, чтобы захватывать территорию. Поэтому мы понимаем, что решение Германии является политическим», — подчеркнул украинский министр.

Как мы уже рассказывали ранее, лидер «Зеленых» Германии Роберт Габек выступил за то, чтобы поставлять оружие Украине. Он раскритиковал правительство за нежелание поддержать Украину в этом вопросе.

А глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что сомневается, что в подобных поставках будет польза.