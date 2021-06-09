В Киеве в жилой многоэтажке оборвался лифт, в результате аварии погиб мужчина. Трагический инцидент произошел 9 июня.

Об инциденте сообщил Telegram канал Дарница Live. Трагедия произошла на улице Декабристов, в Дарницком районе столицы.

«Оборвался лифт на Декабристов. Есть погибший. Проблема неисправности старых и новых лифтов все больше становится актуальной для Дарницкого района», – указано в сообщении.

Правоохранители оперативно выехали на место ЧП.

Согласно предварительным данным, мужчина упал в шахту лифта. Также источник рассказал, что в доме, где произошла трагедия, на 16 этаже якобы проводили ремонт подъемника.

Как мы уже рассказывали ранее, в Херсонской области произошло смертельное ДТП — погибла семья, двое взрослых и ребенок. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Как стало известно, в аварии погибли члены ВО «Свобода» Эдуард и Марина Жмутские, а также их младшая дочь — шестилетняя Злата.

А под Житомиром в 15-летнюю девочку ударила молния. В момент поражения молнией она находилась у себя дома и разговаривала по мобильному телефону.