Вознесение Господне выпадает на 40-й день после Светлого Христова Воскресения. В 2021 году Вознесение Господне приходится на четверг, 10 июня. Это один из 12 главных православных праздников, который установлен в память о воскресении Христа, а также предупреждения о втором пришествии на землю.

НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить своих родных, друзей и коллег с праздником красивыми поздравлениями в стихах и прозе.

Вознесение Господне является одним из 12 главных церковных праздников. Спаситель, возродившись после Пасхи на 40 день, вознесся на небо, закончив свое земное служение.

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На большой праздник — Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды на лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Старайтесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

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Дорогой друг! Удачи тебе на праздник Вознесения Господня, пусть твои помыслы станут еще чище, а душа — светлее. В этот день обрати свой взор к нему и вспомни об Иисусе Христе, об Отце нашего Господа, хранит нас и направляет. Сложи руки в молитве и попроси о здоровье своих близких людей, а я буду молиться вместе с тобой.

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Вот и отсчитал календарь 40 дней от Пасхи и пришел Святой праздник Вознесение Господне. Сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, прощения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен только на добро, а от неверных решений сохраняет и оберегает Вас Бог.

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Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость облучают нас, пусть вера в будущий спасение прикроет нас от бед и поможет нам не терять надежды даже в самое темное время. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.

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Радостный солнечный день Вознесения

Пусть принесет тебе новость хорошую.

Пусть обретет твое сердце спасение,

Светлою станет судьба и пригожею.

Пусть же всегда, как душе пожелается,

Доброе счастье стократ исполняется.

И не тоскуется, и не печалится,

Только хорошее в жизни сбывается.

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Сегодня – Вознесение,

Пусть счастье к вам придет!

Душевное сомнение

Пусть навсегда уйдет.

***

С Вознесеньем, мамочка родная!

Светлый праздник миром осенит.

Сил, здоровья, счастья я желаю,

И пускай Господь тебя хранит!

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Дружба наша не стирается с годами,

И тебя я с Вознесеньем поздравляю!

Чтобы друг друга мы не потеряли,

Нам обеим в праздник пожелаю.

Звенят колокола

И празднуют сегодня

В церквях и городах

Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,

Обиду не таить,

Чего душа желает —

Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,

Уверенности, сил.

В тяжелое чтоб время

Бог в сердце вашем жил!

***

Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник все желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

***

Сегодня Вознесение Господне.

Большой церковный праздник наступил.

Желаю я вам крепкого здоровья,

Всегда быть полным рвения и сил.

Пусть небо вас от бед оберегает,

А Божий Сын любовью наградит.

Чтоб жили вы легко, преуспевая,

Без бед, переживаний и обид.

Пускай душа очиститься сегодня

От всех обид, от злости и печали.

Желаю в Воскресение Господне,

Чтоб жили долго вы и процветали.

Как Господь в твоём сердце с тобою!

***

Сорок дней прошло от Воскресения

И теперь мы празднуем Вознесение.

Христос апостолов вокруг себя собрал,

Обвел глазами и слова такие им сказал:

«Не расходитесь, Вам предстоит

Крещение Духом Святым пережить».

Сам же поднялся, в облаке скрылся,

Для людских глаз совсем растворился.

А человечество теперь ждет,

Когда Господь снова придет.

***

Просим Бога о спасении,

И цветы несем весенние,

Ставим свечи пред иконами

В день Господня Вознесения.

В этот день Иисус Христос

Завершил своё служенье.

Бог Отец его вознёс,

Он покинул нашу Землю.

Ради нас он принял муки,

И опять вернулся в Вечность.

Вознесенье — день разлуки,

Светлой радостью отмечен.

Отметим, католическая церковь уже отметила Вознесение в 2020 году — 21 мая.

Напомним, 7 июня отмечается День Святой Троицы. Троица считается одним из двенадцати главных православных праздников. Под Троицей понимается образ божественной семьи: Отца, Сына и Святого духа.