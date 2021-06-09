Вознесение Господне выпадает на 40-й день после Светлого Христова Воскресения. В 2021 году Вознесение Господне приходится на четверг, 10 июня. Это один из 12 главных православных праздников, который установлен в память о воскресении Христа, а также предупреждения о втором пришествии на землю.
НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить своих родных, друзей и коллег с праздником красивыми поздравлениями в стихах и прозе.
Вознесение Господне является одним из 12 главных церковных праздников. Спаситель, возродившись после Пасхи на 40 день, вознесся на небо, закончив свое земное служение.
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На большой праздник — Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды на лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Старайтесь быть лучше, чего бы это ни стоило!
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Дорогой друг! Удачи тебе на праздник Вознесения Господня, пусть твои помыслы станут еще чище, а душа — светлее. В этот день обрати свой взор к нему и вспомни об Иисусе Христе, об Отце нашего Господа, хранит нас и направляет. Сложи руки в молитве и попроси о здоровье своих близких людей, а я буду молиться вместе с тобой.
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Вот и отсчитал календарь 40 дней от Пасхи и пришел Святой праздник Вознесение Господне. Сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, прощения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен только на добро, а от неверных решений сохраняет и оберегает Вас Бог.
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Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость облучают нас, пусть вера в будущий спасение прикроет нас от бед и поможет нам не терять надежды даже в самое темное время. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.
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Радостный солнечный день Вознесения
Пусть принесет тебе новость хорошую.
Пусть обретет твое сердце спасение,
Светлою станет судьба и пригожею.
Пусть же всегда, как душе пожелается,
Доброе счастье стократ исполняется.
И не тоскуется, и не печалится,
Только хорошее в жизни сбывается.
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Сегодня – Вознесение,
Пусть счастье к вам придет!
Душевное сомнение
Пусть навсегда уйдет.
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С Вознесеньем, мамочка родная!
Светлый праздник миром осенит.
Сил, здоровья, счастья я желаю,
И пускай Господь тебя хранит!
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Дружба наша не стирается с годами,
И тебя я с Вознесеньем поздравляю!
Чтобы друг друга мы не потеряли,
Нам обеим в праздник пожелаю.
Звенят колокола
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!
Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает —
Смогли осуществить!
Чудес вам добрых в доме,
Уверенности, сил.
В тяжелое чтоб время
Бог в сердце вашем жил!
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Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.
Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.
В светлый праздник все желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.
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Сегодня Вознесение Господне.
Большой церковный праздник наступил.
Желаю я вам крепкого здоровья,
Всегда быть полным рвения и сил.
Пусть небо вас от бед оберегает,
А Божий Сын любовью наградит.
Чтоб жили вы легко, преуспевая,
Без бед, переживаний и обид.
Пускай душа очиститься сегодня
От всех обид, от злости и печали.
Желаю в Воскресение Господне,
Чтоб жили долго вы и процветали.
Как Господь в твоём сердце с тобою!
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Сорок дней прошло от Воскресения
И теперь мы празднуем Вознесение.
Христос апостолов вокруг себя собрал,
Обвел глазами и слова такие им сказал:
«Не расходитесь, Вам предстоит
Крещение Духом Святым пережить».
Сам же поднялся, в облаке скрылся,
Для людских глаз совсем растворился.
А человечество теперь ждет,
Когда Господь снова придет.
***
Просим Бога о спасении,
И цветы несем весенние,
Ставим свечи пред иконами
В день Господня Вознесения.
В этот день Иисус Христос
Завершил своё служенье.
Бог Отец его вознёс,
Он покинул нашу Землю.
Ради нас он принял муки,
И опять вернулся в Вечность.
Вознесенье — день разлуки,
Светлой радостью отмечен.
Отметим, католическая церковь уже отметила Вознесение в 2020 году — 21 мая.
Напомним, 7 июня отмечается День Святой Троицы. Троица считается одним из двенадцати главных православных праздников. Под Троицей понимается образ божественной семьи: Отца, Сына и Святого духа.