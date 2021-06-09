В четверг, 10 июня, православные христиане отмечают Вознесение Господне — один из важнейших православных праздников. В этот день стоит с особым уважением отнестись к церковным традициям, соблюдая все правила и не нарушая запретов.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Дата празднования Вознесения Господня является переменной и зависит от даты празднования Пасхи. В 2021 году православные отмечают это самый большой праздник 10 июня.

Вознесение Господне — что надо делать в этот светлый день

Самое главное, что постарается сделать в этот день каждый верующий человек, это посетить храм, где в этот день будет проходить особая литургия. В этот день нужно обязательно помолиться Всевышнему, поблагодарить за поддержку и помощь, покаяться в грехах.

В этот день поминать усопших, поэтому в храме можно поставить свечку за упокой умерших родных и прочитать поминальную молитву.

На Вознесение Господне хорошей традиции будет ходить в гости и приглашать гостей к себе — для этого хозяйкам следует накрыть праздничный стол и подать вкусное угощение.

Украинцы традиционно в этот праздничный день украшают дом свежей травой и зелеными веточками — по народным поверьям, в этот день лето окончательно вступает в свои права.

Вознесение Господне — что не надо делать в этот день

В этот светлый праздничный день ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться и выяснять отношения. Нельзя ни делом, ни словом оскорблять людей, даже тех, к кому вы не чувствуете симпатии.

Также церковные каноны рекомендуют отказаться от тяжелой физической работы, посвятив максимум времени молитвам и общению с близкими людьми.

В этот праздничный день не отпевают умерших, не происходят панихиды в храмах. Также запрещены венчания.

На Вознесение Господне нельзя произносить слов «Христос Воскресе».

Категорически запрещено бросать мусор и плевать на землю. Это считается большим грехом.

Нельзя на Вознесение Господне грустить и унывать, отдаваться скорби и печали. Это светлый праздник, а потому провести его нужно с добрыми мыслями, легко и радостно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Троицы.