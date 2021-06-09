Вознесение Господне — главный праздник, который отмечается 10 июня. Также в этот день отмечают: День падения военного режима в Эфиопии, День пограничника Кыргызстана, День пограничника в Беларуси, День Республики Армении и День Республики в Азербайджане. А по народному календарю — Пахом Теплый.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.Вознесение Господне

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели после Пасхи, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несет смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день дети должны были принесены родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества.

Пахомий Великий, память которого отмечается в этот день, был египетским иноком. Еще до принятия христианства, будучи язычником, он вступил в армию императора Константина. Его подразделение в одном из походов тепло встретили христиане, от них Пахомий и узнал о молодой религию. Когда война закончилась, он крестился, а позже основал первый общежительный монастырь. В народе Пахома прозвали Теплым, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло.Приметы на 10 июня