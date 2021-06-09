Летом дольше мы находимся на улице, чем в холодное время года. Причина проста — солнце и тепло, а женщинам еще и нравится хороший бронзовый оттенок кожи после загара. В то же время не всем известно, что солнечные лучи могут быть опасными для здоровья и светит солнце одинаково не для всех. О том, кому и почему нельзя нежиться на солнышке, расскажет «Народная правда».

Почему солнце стало вредным

Еще некоторое время назад все знали, что ультрафиолет полезен для человеческого организма. Благодаря ему вырабатывается витамин D, серотонин и укрепляется иммунная система. Неужели мы ошибались? Нет, это все правда! Более того: УФ-излучение используется для лечения некоторых болезней, таких как рахит, псориаз, экзема и желтуха. Вот только принимать солнечные ванны в сегодняшних реалиях необходимо дозировано. Солнце может провоцировать различные заболевания.Прежде чем принимать солнечные ванны, следует знать, что солнечная активность не везде одинакова. В некоторых частях мира ультрафиолетовое излучение гораздо выше. ВОЗ даже специально разработал УФ-индекс, с помощью которого оценивают интенсивность УФ-излучения. Он представляет собой балльную оценку от 1 до 11, то есть от самого низкого до очень высокого. Если в стране индекс от 8 и выше, значит солнце здесь опасно. Кстати, в Испании, Греции, Кипра, Таиланда эти баллы высокие, а значит и отдыхать здесь опасно для здоровья.

[Caption id = «attachment_270392» align = «aligncenter» width = «800»] Время пребывания на солнце согласно фототипа и УФ-индекса [/ caption]Согласно рекомендациям ВОЗ:

Низкий уровень излучения (УФ-индекс 0-2). Разрешается максимальное пребывание на солнце, от 60 минут. Никаких дополнительных мер защиты от солнечных лучей взрослым принимать нет необходимости. А вот детей защищать от солнца надо в любом случае, поскольку у них чувствительная кожа к ультрафиолету. Средний уровень излучения (УФ-индекс 3-5). Находиться на солнце можно до 40 минут, но не в период с 12.00 до 14.00. Важно правильно одеваться, на голову надевать головной убор с козырьком, а также солнечные очки. Кожу необходимо защищать кремами с SPF-защитой 15. Высокий уровень излучения (УФ-индекс 6-7). Разрешено находиться на солнце не более получаса, а в тени оставаться с 11.00 до 15.00. Рекомендации аналогичные тем, что и при среднем уровне излучения. Очень высокий уровень излучения (УФ-индекс 8-10). Дольше 10 минут под палящим солнцем находится опасно. С 11.00 до 15.00 находятся в помещении, защищают кожу средствами с SPF-30. Экстремальный уровень излучения с УФ-индексом 11 вообще не предусматривает пребывание на улице или при крайней необходимости 5 минут. На открытые участки кожи наносят защитные средства с SPF-50.

[Caption id = «attachment_270393» align = «aligncenter» width = «800»] Без головного убора на солнце выходить нельзя [/ caption]

Кто рискует пострадать от вредного ультрафиолета

В группу риска попадают:

больные с дерматозы

страдающие аллергией на солнце (не все о ней подозревают)

люди со специфической фотореакция на фармакологические препараты (например, антибиотики) и косметику, появляются пятна на коже (бледные или наоборот темно-коричневые)

люди с веснушками, кожей, склонной к пигментации;

больные псориазом (зависит от формы заболевания, в некоторых случаях пребывания на солнце крайне полезно)

люди, родственники которых страдали онкологическими заболеваниями кожи, имели меланомы или уже страдают онкологией; те, кто проходил или проходит курс химиотерапии;

больные сердечно-сосудистые заболевания (появляется отечность, фиксируются скачки артериального давления);

больные туберкулезом (в большинстве случаев солнце может привести к прогрессированию болезни, но при туберкулезе костей наоборот — помогает)

люди с заболеваниями соединительной ткани;

страдающие патологическими отклонениями функции печени.

[Caption id = «attachment_270394» align = «aligncenter» width = «800»] Солнце провоцирует развитие тяжелых заболеваний [/ caption]

Что делать, чтобы солнце не мешало: топ-3 правила

Чтобы избавиться от жары , следует придерживаться трех простых правил.

Пребывание на солнце.

Для пребывания на улице комфортная температура воздуха — не более 28 градусов. Если гтермометр показывает больше, то на солнце стоит выходить лишь в крайней необходимости до 11.00 или после 16.00. Работать под палящим солнцем вообще нельзя. Люди, которые работают на улице, должны активно работать не более 20 минут, а затем делать 10-минутный перерыв, чтобы, например, попить. Но даже при такой схеме дольше 90 минут работать не рекомендуется.

2. Одежда, аксессуары.Летом не показано ношение одежды темных оттенков из синтетических тканей. Предпочтение следует отдать хлопковым или льняным блузы, брюки, рубашки, сарафаны, юбки. Одежда должна максимально закрывать тело. На голову обязательно надевайте головной убор, в противном случае рискуете получить тепловой удар. Также рекомендуется защищать от вредного ультрафиолета глаза. Это делается с помощью качественных солнечных очков с УФ-защитой. Очки без маркировки UV 400 или СЭ бесполезны, в них расширяются зрачки, и солнце поражает заднюю стенку глаза, ухудшая зрение, провоцируя конъюнктивит, помутнение хрусталика и даже катаракту.

[Caption id = «attachment_270396» align = «aligncenter» width = «800»] Находиться на солнце можно до 11.00 или после 16.00 [/ caption]3. Соблюдение питьевого режима.Солнце провоцирует перегрев тела, поэтому находясь на улице в жару, обязательно пьют чистую негазированную воду. В жаркие часы на 30% увеличивается потоотделение, вместе с водой из организма уходят полезные соли, а зотже и пополнять потерю жидкости жизненно необходимо. По рекомендациям специалистов, норму воды в день каждый должен рассчитать самостоятельно исходя из своего идеального веса. Расчет: 30 мл. на 1 кг. Пьют воду комнатной температуры, именно такая утоляет жажду, а вот ледяная может вызвать спазмы желчного пузыря и плохой уход желчи. Любые газированные напитки, сладкие соки, компоты и морсы в жару лучше не употреблять.

Как предотвратить фотостарение

Красивый загар на коже делается вследствие воздействия на нее солнечной радиации. Меланоциты, которые отвечают за пигментацию, производят защитный пигмент. Но структура клеток, их ДНК в это время повреждается. Если повреждения сильные, то меланоциты мутируют, превращаясь в раковые клетки. Соответственно, могут появляться раковые опухоли.Чрезмерно длительное и частый прием солнечных ванн может привести к обезвоживанию кожи, потери тонуса, появлению глубоких морщин, от которых трудно избавиться, ухудшение цвета лица. В итоге — преждевременное старение, фотостарение. На первой стадии фотостарения появляются едва заметные пигментные пятна, а кожа еще упругая и нет заметных морщин. Вторая стадия — появление легких морщин вокруг губ и глаз, третья — уже имеющиеся морщины становятся очень заметными и дополняются другими по всему лицу, а пигментные пятна очень выделяются. На четвертой стадии кожа совсем без тонуса, овал лица «провисает». Четвертая стадия фотостарение не является через год-пять лет после первой, для этого необходимо жариться на солнце не предохраняясь десяток лет.

[Caption id = «attachment_270395» align = «aligncenter» width = «728»] Лучший крем с защитой от солнца — SPF-30 [/ caption]Поэтому лучше кожу поберечь.