Погода 10 июня в Украине станет по настоящему летней. Завтра наша страна станет одной из самых жарких стран.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Украине завтра, 10 июня ожидается 28 градусов. Осадки прогнозируются по большей части Украины.

В западных областях — неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом. На Западе ожидается свежее погода, 23 28 градусов.

В Киеве в среду, 10 июня будет сухо и жарко, до 32 градусов тепла.

По предварительным прогнозам, ослабление жары предполагается 14-15 июня.

«Так что пока — панамки, вода, тень, меньше синтетики, больше льна и хлопка, контролировать артериальное давление, кому надо, не дышать в затылок соседа в очереди или транспорте. И не забывать вычесывать кота, который в жару так линяет, что скоро можно начинать новый бизнес по производству очень натуральных носков и шарфов «, — советует синоптик Диденко.



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