В Украине с апреля действует новый порядок взыскания долгов с физических лиц — списать деньги могут автоматически с банковского счета должника. Это разрешает приказ Минюста от 23 марта №1061/5.

Как говорится в материале «Сегодня», автоматическое взыскание долгов по алиментам стало «пилотным проектом» работы Автоматизированной системы исполнительного производства и взаимодействия различных реестров и структур. Теперь «эксперимент» решили расширить и на другие виды долгов (все, по которым будут открыты исполнительные производства).

Как говорится в приказе Минюста, исполнители будут выносить постановление об аресте средств должника сразу при помощи Автоматизированной системы. И в тот же момент это постановление станет доступным для банков. Их информационные системы должны проверять информацию о новых исполнительных постановлениях каждый час. И в течение часа отправить в систему ответ на запрос о наличии счетов должника и о количестве денег на них.

Постановление банка об аресте средств на счетах должника принимается автоматически. Отметим, даже если банк еще не подключен к автоматической системе по списанию долгов, он все равно должен будет выполнить постановление об аресте счетов. Только обмен информацией будет происходить в бумажном виде.За какие долги будут арестовывать банковские счета

Приказ распространяется на все категории исполнительных документов, которые предусматривают взыскание средств с должников – физических и юридических лиц. В том числе и на долги за коммунальные услуги.Что будет, если денег на счету не хватит

Если денег на банковских счетах окажется недостаточно для выплаты всей насчитанной суммы, недостающую сумму могут взыскать за счет другого имущества. Последовательность изъятия денег и имущества определяет исполнитель.

Если денег на счету должника много, арест будет налагаться не на весь счет, а только на ту сумму, которую должнику придется отдать. Остальными деньгами должник сможет свободно распоряжаться.

С должника также взыщут исполнительный сбор, расходы на исполнительное производство, штрафы, если такие накопятся, и вознаграждение для частного исполнителя, если дело будет вести он.

По закону, исполнитель должен будет известить должника об открытии исполнительного производства, направив постановление по его адресу заказным почтовым отправлением. Но закон не требует, чтобы принудительное исполнение начиналось только после того, как должник получит такое постановления.

Как сообщалось ранее, исполнители могут автоматически арестовывать средства на счетах физических и юридических лиц, попавших в ЕРБ, по всем категориям исполнительных документов, а также могут автоматизировано получать информацию о номерах счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах.

Эксперты отмечают, ранее исполнители и банки имели возможность принудительно взыскивать средства только с «алиментщиков», в других случаях счета блокировались, а для снятия денег необходим был специальный запрос в бумажной форме. Теперь вся процедура будет проходить в онлайн-режиме.