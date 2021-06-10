Кабинет министров подал в Верховную раду Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, в котором представлен прогноз курса гривны к доллару в следующие годы.

Документ опубликован на официальном сайте Комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета.

Согласно прогнозному документу, в 2021 году курс гривны к доллару «будет оставаться относительно стабильным — на уровне 28 гривен за доллар в среднем по году».

В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году — 28,8 гривен за доллар, в 2024 году — 29,2 гривен за доллар.



В законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Как мы уже рассказывали ранее, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9 / 27,1 грн.

Тем временем, продолжается падения курса биткоина.