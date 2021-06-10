«Нафтогаз» должен ввести до 1 сентября долгосрочные ценовые предложения во избежание резких изменений тарифов на тепло в течение следующего отопительного периода.

На сегодняшний день, долги перед «Нафтогазом» составляют примерно 60 млрд грн. Половина этой задолженности – долги потребителей перед теплопоставщиками.

Выйти из кризиса возможно, однако это буде крайне болезненный процесс, считает эксперт по теплоснабжению Офиса поддержки реформ Владислав Филиппов, передает Обозреватель.

«Если потребитель не оплатит полную цену услуги, за него это сделает государственный или местный бюджет. То есть на это пойдут налоги, уплаченные тем же потребителем. В качестве «бонуса» мы получаем недофинансированные ремонты дорог, медицину и пенсии. Низкие тарифы обходятся нам очень дорого и грозят оставить нас с вами без отопления на ближайшую зиму. И это касается не только тепловой энергии но и всех коммунальных услуг. Изменения неизбежны и они уже происходят. В частности больше нельзя откладывать распространение действия рынка газа на коммунальное теплоснабжение. И этот переход, конечно, отразится на цифрах в платежках» – уверен эксперт.

На сегодняшний день, для большинства потребителей применяются тарифы, которые пересматривались еще в 2018-2019 годах. Они достаточно высоки, но в ценах следующего отопительного периода их скорее всего не будет хватать для нормальной работы предприятий.

Кроме того, увеличивается минимальная заработная плата и прожиточный минимум, растут тарифы на распределение природного газа. Из-за роста инфляции становятся дороже и материалы для ремонтов тепловых сетей и оборудования котельных.

Как мы уже рассказывали ранее, более 93% граждан Украины считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Всего 3% респондентов считают тарифы нормальными.

Также напомним, кризис в отрасли теплокоммунэнерго в Украине может быть преодолен уже к началу следующего отопительного сезона. Поскольку цена газа 7,42 грн за кубометр — экономически обоснованная