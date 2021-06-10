Согласно Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, цены за следующие три года вырастут примерно на 17,4%.

Постановление Кабмина от 31 мая 2021 года № 586 было опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу, рост потребительских цен в среднем составит: в 2022 году — 7,2%, в 2023 году — 6,0%, в 2024 году — 5,2%.

Ожидаемая инфляция (декабрь к декабрю) составит: в 2022 году — 6,2%, в 2023 году — 5,3%, в 2024 году — 5,0%.

Соответственно, за три года цены вырастут на 17,4%.

В государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабминов.

Как мы уже рассказывали ранее, цены на продукты в Украине за последний год выросли в среднем почти на 10%. На их стоимости сказалась ситуация на внешних рынках, а также рост спроса в Украине.

А также, цены на продукты в Украине продолжат расти и в июне. Эксперты отмечают, что стоимость продуктов из овощной группы, которая и сейчас довольно высокая, будет оставаться такой, по крайней мере, до конца второй декады июня.