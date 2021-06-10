В Украине могут продлить адаптивный карантин, однако необходимы определенные корректировки.

Такое мнение озвучил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает ТСН. Он отметил, что уменьшение заболеваемости COVID-19 является хорошим знаком, но карантин отменять не стоит.

«Мы его корректируем… По крайней мере, у нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция, даже если большинство мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу, будут отменены», – отметил он.

По словам главного санитарного врача, много стран на сегодняшний день уже смягчают ограничения, но ни одна не снимает их полностью.

«Даже США оставляют требование ношения масок, несмотря на большие темпы вакцинации. Это обычная практика», – подчеркнул Кузин.

Несмотря на планы до конца лета вакцинировать около 5 миллионов граждан, избежать очередной волны COVID-19 осенью вряд ли удастся.

https://www.youtube.com/watch?v=t9GME8lM3ug&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1

Как мы уже рассказывали ранее, в Минздраве напомнили, что несмотря на «зеленую» зону, украинцы обязаны соблюдать противоэпидемические правила: носить маски, соблюдать дистанцию, мыть руки.

Тем временем, в Украине существенно ослабили ограничения карантина, после того, как все области страны были отнесены к «зеленой» зоне карантинных ограничений.