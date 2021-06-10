Италия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Позицию страны в ходе брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой озвучил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон.

«Поэтому мы гордимся тем, что поддержали ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти договоренности. Хочу четко подчеркнуть, что Италия признает европейские стремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути», — заявил глава МИД Италии.

Кулеба в свою очередь поблагодарил итальянское правительство за эту поддержку:

«Мы обсудили, как Италия может дополнительно посодействовать евроатлантической интеграции Украины и я очень благодарен итальянскому правительству за эту поддержку».

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией».

Украину не пригласили на саммит Североатлантического альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе (Бельгия), поскольку его формат предполагает участие только стран-участниц НАТО.