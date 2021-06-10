Украинцам, которые получили две дозы вакцины от COVID-19, начали выдавать сертификаты о вакцинации.
Его официальное название – Международное свидетельство о вакцинации, сообщает Обозреватель. В распоряжении редакции оказался один из таких документов.
Документ оформлен на двух языках – английском и украинском.
В нем указана следующая информация:
- наименование производителя и номер партии вакцины;
- даты обеих прививок;
- подпись и должность врача-клинициста, осуществляющего контроль;
- дата, до которой действительно свидетельство.
В сертификате также содержится официальная печать учреждения, в котором проведена процедура вакцинации.
Напомним, 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Такой документ можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польши, Хорватии и Чехии.
Как мы уже рассказывали ранее, пограничники не пропускают в Украину людей, которые вакцинировались российским препаратом «Спутник V», поскольку эта вакцина еще не рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения.
Также, в Украине 1785 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Были госпитализированы — 741 человек, умерли — 97, выздоровели — 6513 человек