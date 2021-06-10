Карантин в Украине продолжают ослаблять, а это значит, что вскоре проблемы ждут тех, кто задолжал крупные суммы за коммунальные услуги, ведь перестанет действовать мораторий на выселение должников по решению суда.

О том, в каких случаях неплательщик может лишиться жилья, а в каких с него только взыщут сумму долга, говорится в материале «Сегодня». Какая ответственность предусмотрена за неоплату коммунальных услуг

взыскание пени,

прекращение предоставления услуг,

принудительное снятие средств с банковских счетов должника (в том числе с зарплатных и других карточных счетов должника) по решению суда,

наложение ареста на имущество с последующей его конфискацией и продажей с молотка,

выселение из жилья и обращение взыскания на недвижимость.

Сейчас в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса пеню не начисляют, другие нормы ответственности также не действуют, кроме принудительного снятия средств с банковских счетов должника по решению суда. Пеня и другие нормы вступят в силу через 30 дней после того, как карантин отменят.Как начисляется пеня

За каждый день просрочки начисляет пеня не выше 0,01% суммы долга. Общий размер пени не может превышать 100% суммы долга. То есть, если долг составляет, например, 10 тыс. гривен, то за день пеня составит 1 гривню, за год – 365 грн.Как происходит принудительное списание средств с банковских счетов должника

Государственный или частный исполнитель через автоматизированную систему исполнительного производства Минюста затребует у банков сведения о счетах неплательщика и имеющихся на них суммах. На сегодня к ней подключены почти все комбанки из 73-х, работающих в Украине.

Банки обязаны предоставить ответ в течение часа. Далее исполнитель арестовывает счет (в автоматизированном режиме) и, если на счету есть деньги, отправляет в банк платежное требование о принудительном списании средств на счет Госисполнительной службы или частного исполнителя. И уже от них деньги поступают на счет коммунальной структуры, подавшей иск. Частные исполнители берут определенный процент (обычно 6-8%) в зависимости от суммы. Вся процедура занимает один рабочий день. Ранее процесс занимал недели и был намного более трудоемким, так как вся документация велась в бумажном виде.

При этом о том, что деньги ушли с карточки, должник узнает уже постфактум, получив СМС (при наличии у него услуги интернет-банкинга). Вернуть средства в такой ситуации почти нереально, даже если взыскали больше, чем положено по закону. Например, с зарплатных карточек нельзя изымать более половины зарплаты, но это правило нередко нарушается.За какую сумму долга собственника могут выселить из жилья с последующей его продажей

Сумма долга должна быть больше 20 минимальных зарплат, на сегодня это 120 тыс. грн. Если она меньше, то выселить не имеют права. Взыскание направят на денежные средства и другое имущество должника, например, автомобиль. По закону квартира или дом, в котором проживает должник, конфискуются в последнюю очередь. В первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другие помещения, принадлежащие должнику. Вместе с жилым домом взыскание обращается также на прилегающий к нему земельный участок, принадлежащий должнику.Как избежать конфискации имущества

Если на вас уже подали в суд и очевидно, что решение будет в пользу коммунальной структуры, а иски о взыскании долга суд удовлетворяет примерно в 90% случаев, то оптимальный вариант – признать сумму долга и заключить мировое соглашение. Если сразу уплатить долг нереально, то необходимо заключить с коммунальщиками договор о реструктуризации (рассрочке) долга и выплачивать частями.

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