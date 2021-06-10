В Украине 1785 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

За минувшие сутки были госпитализированы — 741 человек, умерли — 97, выздоровели — 6513 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2219824 лица;

выздоровели — 2115197 человек;

летальных случаев — 51 507;

проведено ПЦР-тестов — 10434574.

Как сообщалось ранее, вакцинация в Украине ускорилась. В частности, на выходных сразу в 12 населенных пунктах работают центры массовой вакцинации. Прививка бесплатная. Как записаться в очередь и где работают такие центры.

Европарламент 9 июня завершил законодательную работу над пакетом по введению цифрового COVID-сертификата. Документ должен облегчить передвижение граждан в пределах блока и будет способствовать экономическому восстановлению.