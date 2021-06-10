Для соблюдения диет и режимов питания, способствующих похудению, замороженные овощи могут быть полезнее свежие. К такому выводу пришли ученые из Университета Сиднея. Выяснилось, что часто замороженные овощи содержат больше питательных веществ.

Об этом пишет » Народная Правда » со ссылкой на Med2 .

Австралийские ученые провели исследование с участием тысячи человек. Они ежедневно ели овощи, но часть участников испытания по заданию специалистов употребляла в пищу только замороженные продукты.

Как оказалось, использование замороженных овощей помогает людям лучше выдерживать здоровый режим питания — прежде всего потому, что их проще использовать. «Такие овощи удобны, поскольку продаются в уже готовом виде и не требуют дополнительной обработки. При этом потери полезных веществ в огородных овощах оказались минимальными», — предоставили свои доводы авторы проекта.

Эксперты отметили, что сам процесс заморозки предусматривает сохранение в продукте всех его полезных микроэлементов. По их словам, при замораживании в некоторых овощах снижается уровень витамина С, но совсем мало. Отдельные виды овощей абсолютно не теряют своей витаминной пользы — например, в моркови витамин С при замораживании сохраняется практически в первоначальном объеме.

«Во время размораживания овощи теряют полезные вещества, но все равно в небольших количествах», — добавили авторы исследования.

Напомним также, специалисты из Британского психологического общества попытались определить, каким образом употребление фруктов и овощей связано с ощущением счастья и удовлетворенности жизнью. Ученые пришли к выводу, что диета, богатая фруктами и овощи, связанная с большим счастьем, удовольствием жизнью и положительным влиянием.

Ранее ученые из Великобритании провели ряд исследований состава и свойств привычного всем свеклы. По заключению экспертов, регулярное употребление этого овоща значительно улучшает здоровье .

Также сообщалось, что три порции овощей ежедневно увеличивают продолжительность жизни . В список самых полезных овощей вошли морковь, брокколи и болгарский перец.