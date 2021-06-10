Мэр Ровно Александр Третяк извинился за свои грубые высказывания о намерении «упаковать» всех ромов в автобус и вывезти в Закарпатье.

Соответствующее сообщение политик опубликовал на своей странице в Facebook.

«Вчера на вопрос журналистов относительно противоправного поведения представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил весьма эмоционально за что хочу попросить прощения. Такова моя реакция вызвана многочисленными жалобами жителей Ровно, в том числе петицией на сайте городского совета «Привлечение к административной и уголовной ответственности ромское население» и другими обращениями», — пишет мэр.

Как утверждает Третяк, в Ровно складывается сложная ситуация с противоправными действиями разных лиц, которые нарушают общественный порядок, совершают противоправные действия и занимаются попрошайничеством.

А в связи с тем, что в Украине официально не запрещено попрошайничество, борьба правоохранителей якобы не приносит результатов.

«Дело не в том, что мы имеем предвзятое отношение к лицам определенной национальности, а дело в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения. Поэтому каждого, кто будет нарушать Закон, будет ждать наказание. Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только равные права, но и равные обязанности вести себя по-человечески», — резюмировал Третяк.

Напомним, мэр Ровно Александр Третяк предлагал прибегнуть к радикальным мерам по выселению ромов из региона.