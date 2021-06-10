На Донбассе при выполнении служебных обязанностей погибла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла в среду, 9 июня, в районе проведения ООС.

Подробности трагедии обнародовала преcс-служба Закарпатского Легиона – 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook.

«Сегодня, 9 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады», – указано в сообщении.

По словам главы Закарпатского облсовета Алексей Петров, погибла заместительница командира роты по морально психологическому обеспечению 128 ОГШБр ВСУ, лейтенант Карина Шемчук. Девушке было всего 22 года.

Она родилась 15 февраля 1999 года, была выпускницей Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов).

Военнослужащая погибла при исполнении служебных обязанностей. На данный момент, причина ее смерти сейчас устанавливается.

Как мы уже рассказывали ранее, в Днепре 8 июня после ДТП умер старший солдат 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Виктор Лаптинов.

А также, Раде предложили увеличить численность Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек. Такая численность заложена в законопроект, который на рассмотрение внес президент Украины Владимир Зеленский.