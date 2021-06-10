9 июня на Донбассе погибла военнослужащая Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила преcс-служба Закарпатского Легиона – 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook.

Причина смерти и имя женщины не уточняется.

«Сегодня, 9 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады», – говорится в сообщении.



Как сообщалось ранее, 1 июня в реанимационном отделении винницкой больницы скончался 41-летний боец ​​полка «Азов» Валерий Алмазов («Легионер»). Накануне он попал в аварию.

В Киеве в больнице скончалась военная ВСУ, которая воевала на Донбассе, и была снайпером разведчиком. 38-летняя Ольга Гранецкая из Винницы около года боролась с раком щитовидной железы и осложнениями.

В Днепре 8 июня после ДТП умер старший солдат 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Виктор Лаптинов.

