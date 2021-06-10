Российский президент Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией».

Соответствующее заявление он сделал сегодня кремлевским СМИ. «Сегодня» собрало все самые скандальные заявления российского президента.Украина в НАТО

Путин не исключает, что Киев смог договориться об условиях своего вхождения в блок. Это он назвал «красной линией» для России, ведь подлетное время ракет военного блока до Москвы в таком случае уменьшится до 7-10 минут.Закон о коренных народах

Исключение русских из списка коренных народов Украины Путин назвал «смешным и глупым», а соответствующий законопроект, который президент Владимир Зеленский внес в Раду, – «уродливым».

При этом в разделении граждан Украины на коренные и некоренные народы Путин увидел «идеи нацистской Германии».

При этом вспомнил российский президент и о том, что «Зеленский еврей»:

«Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него, может быть, там, кровь намешана. Что делать вот с этими людьми?… Что касается всех народов, которые являются некоренными, то это для всех плохо, но для русского народа это имеет особое значение». Готов говорить только о проблемах во взаимоотношениях двух стран

Путин традиционно отрицает, что из-за его действий и политики двусторонние отношения испортились:

«Нам всегда есть о чем говорить, имею в виду, что мы соседи… Мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом».

При этом, по его словам, Запад выстраивает отношения с Украиной, как с «антиподом России».Форма сборной Украины

По словам Путина, псевдореферендум о «независимости» Крыма был демократическим:

«Украинские власти это не признают. Это их позиция. Она нам хорошо известна».

Как сообщалось ранее, Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет запрещать новую форму сборной Украины. Команда Андрея Шевченко будет играть в форме, на которую нанесены карта Украины с оккупированным Крымом и приветствием «Слава Украине! Героям слава!». В комментарии СМИ в УЕФА подчеркнули, что экипировка уже утверждена.

Накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал реакцию России на новую форму сборной Украины, в которой наша команда сыграет на Евро-2020.