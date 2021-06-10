В результате проведенных исследований, ученым наконец удалось выяснить, какие именно овощи самые полезные для здоровья и красоты каждого человека.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на сведения обнародованы thehappy.
В список самых полезных овощей вошли: зеленый горох, сладкий перец, свекла, капуста белокочанная, брокколи и брюссельская капуста.
Давайте рассмотрит эти овощи и выясним, в чем польза каждого из них:
— зеленый горох богат на белок. В 100 граммах продукта содержится 6 граммов белка. Также в нем содержится много витаминов, в том числе и тиамин, А, С и К;
— сладкий перец очень полезен для зрения и содержит незначительное количество калорий;
— свекла помогает лучше других овощей снижать давление, также она полезна для сердечно-сосудистой системы;
— белокочанная капуста может использоваться для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца;
— брюссельская капуста очень хорошо очищает организм;
— брокколи помогает в борьбе и профилактике больным кишечно-желудочного тракта.
Овощи из данного перечня помогут сохранить не только здоровье, но и сбросить лишние килограммы без вреда для вашего организма.
Напомним, ученые обнаружили в растениях соединения, которое помогает отсрочить старость и омолодить клетки. Никотинамид мононуклеотид встречается в брокколи, капусте, огурцах и соевых бобов эдамаме. Недавно сотрудники медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили в овощах вещество, которое поможет отсрочить старость и омолодить клетки.
Добавим, эксперты в области здравоохранения предупреждают об опасности употребления в пищу замороженной кукурузы после того, как девять людей в Европе погибли от листериоза, редкой инфекции, которая может вызвать серьезные последствия для здоровья.