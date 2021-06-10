В результате проведенных исследований, ученым наконец удалось выяснить, какие именно овощи самые полезные для здоровья и красоты каждого человека.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на сведения обнародованы thehappy.

В список самых полезных овощей вошли: зеленый горох, сладкий перец, свекла, капуста белокочанная, брокколи и брюссельская капуста.

Давайте рассмотрит эти овощи и выясним, в чем польза каждого из них:

— зеленый горох богат на белок. В 100 граммах продукта содержится 6 граммов белка. Также в нем содержится много витаминов, в том числе и тиамин, А, С и К;

— сладкий перец очень полезен для зрения и содержит незначительное количество калорий;

— свекла помогает лучше других овощей снижать давление, также она полезна для сердечно-сосудистой системы;

— белокочанная капуста может использоваться для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца;

— брюссельская капуста очень хорошо очищает организм;

— брокколи помогает в борьбе и профилактике больным кишечно-желудочного тракта.

Овощи из данного перечня помогут сохранить не только здоровье, но и сбросить лишние килограммы без вреда для вашего организма.

Напомним, ученые обнаружили в растениях соединения, которое помогает отсрочить старость и омолодить клетки. Никотинамид мононуклеотид встречается в брокколи, капусте, огурцах и соевых бобов эдамаме. Недавно сотрудники медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили в овощах вещество, которое поможет отсрочить старость и омолодить клетки.

Добавим, эксперты в области здравоохранения предупреждают об опасности употребления в пищу замороженной кукурузы после того, как девять людей в Европе погибли от листериоза, редкой инфекции, которая может вызвать серьезные последствия для здоровья.