Президента Украины Владимира Зеленского просят вернуть пенсионный возраст для женщин на уровне до 55 лет (так было до начала пенсионной реформы).

Авторы соответствующей петиции, которую разместили на сайте главы государства, уменьшение пенсионного возраста для женщин необходимо на фоне ухудшения состояния их здоровья и «плохого состояния экономики».

«Все частные и государственные компании берут на работу только молодежь. Даже после 40 женщинам уже трудно найти работу», — сказано в сообщении.

Отметим, подписи в поддержку петиции начали собирать еще 25 февраля, и пока это предложение поддержали только 1018 украинцев (нужно 25 тысяч).

Напомним, средний украинец получает на пенсии менее 4 тысяч, а бывший судья – до 77 тысяч.

Министерство социальной политики презентовало законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.