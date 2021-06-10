Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз рассматривает Россию только как участника войны на востоке Украины, а не как посредника в конфликте.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции по участию руководства ЕС в саммите G7.

По его словам, Россия будет одной из главных тем саммита, но партнеры G7 имеют единое мнение относительно деструктивных действий России:

«ЕС осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за пределами ЕС».

Глава Евросовета напомнил, что на этой неделе во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным высказал позицию ЕС относительно вооруженного конфликта на востоке Украины.

«В конфликте на востоке Украины, я повторяю, мы рассматриваем Россию не как посредника, а как участника конфликта. Мы не признаем и не будем признавать незаконной аннексии Россией Крыма», — подчеркнул Мишель.

Как сообщалось ранее. в Нидерландах в суде по делу о крушении «Боинга» МН17 в небе над Донбассом в 2014 году впервые дали показания свидетели пуска ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Накануне в Bellingcat подтвердили, что самолет «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом в 2014 году при помощи ракеты, которую доставили к самоходному зенитному комплексу «Бук» из России. Все доказательства свидетельствуют об этом.

