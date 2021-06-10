Чтобы защититься от коронавируса COVID-19 , австралийский вирусолог Тимоти Ньюсом из Университета Сиднея призвал мыть овощи и фрукты с мылом.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на The Mirror.

По словам ученого, «любая поверхность представляет опасность» — в том числе и поверхность продуктов. Но можно свести риск к минимуму, принимая меры предосторожности.

Когда вы выбираете овощи и фрукты, которые лежат в свободном доступе в супермаркете, нет гарантии, что их не касалась перед вами инфицированный человек.

«Лучше помыть овощи и фрукты теплой водой с мылом, как только принесете их домой — так же, как вы моете руки», — советует вирусолог.

Он пояснил, что вирус может стабильно выживать на многих поверхностях — на срок до нескольких дней.

«Единственный материал, который ему не нравится — это медь, не очень полезна в повседневном употреблении», — уточнил медик.

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