В городе Покров Днепропетровской области задержан мужчина, который убил 8-летнего мальчика и спрятал его тело в канализационном коллекторе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины.

По информации правоохранителей, задержанный 33-летний мужчина был знаком с матерью погибшего мальчика.

Женщина, отметим, сообщила о пропаже сына 2 июня. По ее словам, ребенок пошел на детскую площадку и не вернулся.

Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок. К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой. Служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и привела правоохранителей к канализационному коллектору. Там полицейские и обнаружили тело ребенка.

Полиция сообщает, что убийство произошло 2 июня. Мужчина, будучи пьяным, поругался с матерью мальчика. Позже, желая ей отомстить, он отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе.

В ночь на 8 июня в селе Грубское Житомирской области неизвестный расстрелял семейную пару — мужчина скончался на месте, его жена попала в реанимацию.

В 2020 году в Украине 123 подростка совершили самоубийства. При этом за 4 месяца этого года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев.