Пограничники не пропускают в Украину людей, которые вакцинировались российским препаратом «Спутник V», поскольку эта вакцина еще не рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения.

Такую информацию обнародовали в Госпогранслужбе Украины.

Пограничники сообщают, что за последние дни в Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V»:

«Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ».Какие документы необходимы для въезда в Украину

Иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь:

либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных.

Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

Вакцины, которые включили в перечень ВОЗ:

BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Comirnaty );

); AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием AstraZeneca );

); Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Covishield );

); Ad26.COV2.S производства Janssen ;

; mRNA-1273 производства Moderna ;

; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm /BIBP;

/BIBP; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием CoronaVac).

Как сообщалось ранее, вакцинация в Украине ускорилась. В частности, на выходных сразу в 12 населенных пунктах работают центры массовой вакцинации. Прививка бесплатная. Как записаться в очередь и где работают такие центры.

Европарламент 9 июня завершил законодательную работу над пакетом по введению цифрового COVID-сертификата. Документ должен облегчить передвижение граждан в пределах блока и будет способствовать экономическому восстановлению.