В Польше начали вакцинировать от COVID-19 граждан Украины, которые едут в страну по учебным или рабочим целям.

Подробности рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает РБК.

«За последние недели мы фиксируем общее увеличение пассажиропотока, особенно в выходные дни, но критического увеличения на данный момент нет… Каждую неделю сейчас пассажиропоток растет, как правило увеличивается на выходные дни. Но резкого увеличения нет, поскольку как в Украине действуют дополнительные условия для въезда, так же само и в соседних странах», — заявил Демченко.

Как сообщается, в Польшу сейчас могут попасть только, у кого есть основания. С туристическими целями, граждан Украины пока не пускают.

Кто может из украинцев вакцинироваться в Польше

Украинцы в Польше могут привиться на общих основаниях. Речь идет о тех, кто учится, работает или имеет право на постоянное или временное пребывание. Но теперь открылись и специальные мобильные пункты вакцинации на границе.

Для украинцев с видом на жительство, правом на работу или учебу в Польше прививки являются бесплатными. От них требуется только предоставить документы, подтверждающие факт обучения или трудоустройства, и паспорт. Но обязательным условием является тест на коронавирус, который стоит 130 злотых — около 950 гривен. Результате теста будет через 15 минут.

Как мы уже рассказывали ранее, пограничники не пропускают в Украину людей, которые вакцинировались российским препаратом «Спутник V», поскольку эта вакцина еще не рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения.

А в Украине завершили вакцинацию всего 0,3% населения – 146,6 тыс. человек.