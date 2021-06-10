Верховной Раде рекомендуют принять в целом законопроект №5506 президента Владимира Зеленского о коренных народах. Соответствующее решение принял профильный комитет, сегодня 11 июня.

Такое заявление сделала замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает РБК.

«Только что комитет рассмотрел сегодня профильный. И кстати рекомендовал за основу и в целом принять», — сообщила нардеп.

Главным по разработке этого закона является комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Прежде всего документ устанавливает понятие «коренной народ Украины» — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Напомним, ранее комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект президента Владимира Зеленского о коренных народах.

Напомним, согласно документу, русские не могут считаться коренным народом Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, крымские татары являются одним из наиболее многочисленных коренных народов в Украине. Всего около 350-ти тысяч крымских татар сейчас проживает во временно оккупированном Россией Крыму.