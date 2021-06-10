Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через страну.

Как известно, на данный момент «Газпром» поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.

Несмотря на то, что накануне в России заявили, что «Северный поток-2» достроят в этом году, россияне по контакту обязаны прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. И платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

Шмыгаль в комментарии РБК-Украина заявил, что в случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж. Премьер-министр уточнил, что если так случится, то «мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать».

Источники в «Нафтогазе» говорят, что сумма нового иска составит 7,2 млрд долларов.

Кроме того, компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям к россиянам на 12,2 млрд долларов. Вдобавок поставки газа в обход Украины будут грозить санкциями уже не только оператору «Северного потока-2», но и конечным потребителям.

Ранее директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова заявила, что Украина будет терять от остановки транзита газа из России не менее 1,5 млрд долларов в год.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» уже свершившимся фактом, сообщив, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.