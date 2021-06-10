Украина будет терять от остановки транзита газа из России не менее 1,5 млрд долларов в год.

Такое заявление в комментарии РБК-Украина сделала директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова.

«Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» другая сторона захочет избавиться от «конкурента», — сказала Белькова.

Как известно, на данный момент «Газпром» поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. Накануне в России заявили, что «Северный поток-2» достроят в этом году.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» уже свершившимся фактом, сообщив, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.

Как известно, Госдепартамент США ввел санкции против четырех судов и четырех юридических лиц, которые имеют отношение к прокладке российского газопровода «Северный поток-2». При этом там не решились вводить новые ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG (занимается строительством газопровода) и ее руководителя Маттиаса Варнига (союзник российского президента Владимира Путина). Более того, в СМИ была информация о том, что Белый дом якобы может вообще отказаться от санкций против «Северного потока-2», ведь Джо Байден не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

