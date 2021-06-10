Погоду в Украине 11 июня будут диктовать атмосферные фронты — в большинстве областей в дневные часы ожидаются кратковременные дожди, грозы, а при грозах порывистый ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, вероятность дождей меньше в Киевской и Черниговской областях, а также во многих районах юга.

Температура воздуха остается в нынешних пределах 20-24 градуса.

«В субботу вообще лучший день для отдыха и работы — без осадков и тепло. И в пятницу, и в субботу ожидается 21-24 градуса. А вот в воскресенье в столице увеличатся шансы на дождь и немного посвежеет», — озвучила синоптик прогноз погоды для жителей Киева.

Как сообщалось ранее, под Житомиром в 15-летнюю девочку ударила молния. В момент поражения молнией она находилась у себя дома и разговаривала по мобильному телефону.

8 июня мощные ливни наделали бед сразу в нескольких городах. Так, затопило Харьков, Полтаву, Киев и Мариуполь. Местами дождь сопровождал крупный град.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.