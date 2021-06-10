Прогноз погоды в Украине на лето 2021 года сильно отличается в зависимости от того, кто его дает. По народным приметам, лето не будет аномально жарким, а будет дождливым, а Украинском гидрометеорологическом центре, наоборот, говорят, что лето не будет существенно отличаться от прошлогоднего.

Народный синоптик Леонид Горбань в комментарии «Сегодня» говорит, что в этом году на погоду влияет планета Сатурн, который «любит все переворачивать с ног на голову». Именно этим он пояснил довольно холодную весну.

«Вероятность моего прогноза – около 75%, в отдельных регионах, допустим, дождь пройдет на 1-2 дня позже или раньше, чем по усредненному прогнозу. Но среднесрочные погодные тенденции на каждый месяц прогноз показывает правильно», – разъяснил Леонид Горбань.Июнь

Месяц начнется теплом и дождями. Всю первую десятидневку будут проходить дожди через день-два, а завершится она ливнями с грозой, местами с градом. Дневная температура постепенно опустится с 25-27 градусов до 18-20. Далее нас ждет две недели сухой нежаркой погоды, днем до +26-28 градусов, ночью +16-18 градусов. Ближе к концу месяца – очередной «потоп»: с 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон. Но будет тепло, днем не ниже +20 градусов даже в северных регионах и в Карпатах. После того, как циклон потеряет свою силу и иссякнет, температура снова пойдет вверх, приближаясь к 30 градусам.Июль

Второй месяц лета, его, «макушка», как говорят в народе, окажется таким, как в тропиках: жара, ливни с грозами, бури. Первый буревей накроет Украину с 1 по 4 июля, при этом будет жарко и душно, температура днем до +28 и выше. После дождей на 4-5 дней придет жара, испарения создадут в воздухе «тропический эффект», влага – как в парилке.

С 8-го по 12-е число стихия нанесет новый удар: буря, грозы, град, но будет намного холоднее – днем не выше +22 тепла. Затем снова «тропики»: солнце, жара, высокая влажность воздуха. В середине июля погода будет похожей на ту, что была в середине июня, но с поправкой: она окажется намного более жаркой, чем месяц назад. Днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40.

Далее нас ждет третий удар стихии. Начнется он с сильнейших ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя. Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями.Август

Третий месяц нынешнего лета окажется противоположностью второму: дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой. Лишь в первую неделю августа ожидаются две небольшие почти бездождевые бури, затем осадки прекратятся, а столбик термометра с каждым днем будет ползти все выше и выше. К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго «запахнет осенью», температура на 2-3 дня резко снизится до +20-22 градусов под воздействием холодного антициклона.

Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26-28 градусов – и лето на этом закончится. Если парад в честь 30-й годовщины праздника еще состоится в нежаркий солнечный день, то через день-два резко похолодает. Попрощается с нами лето проливным дождем.

А завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух говорит, что по расчетам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, существенных месячных и сезонных аномалий приземной температуры воздуха и количества осадков летом не ожидается.

По ее словам, лето 2021 года не будет существенно отличаться от прошлогоднего, т.е. стоит ждать засуху:

«Антициклональная погода (высокое давление, малооблачно) будет превалировать, что может привести к дефициту осадков. Но потепления с первых дней июня ждать не стоит, в начале месяца погода будет прохладной. И лишь вторая половина окажется достаточно жаркой. Наиболее аномальной температура воздуха ожидается в июле, а вот в августе она будет скорее всего соответствовать средним многолетним данным».

Также, по словам климатолога, для лета в последние годы характерно неравномерное выпадение осадков: продолжительные бездождевые периоды сменяются короткими периодами с сильными ливнями, когда за несколько часов может выпасть месячная норма осадков и более: «Это не очень хорошо, так как вода не успевает впитываться в почву и просто стекает в водоемы, низменности, вызывая подтопления и паводки. Такие процессы вероятны и этим летом».

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.