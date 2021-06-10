Заявление российского президента Владимира Путина о том, что если Украина вступит в НАТО, ракеты будут долетать до Москвы за 7-10 минут, всего лишь пропагандистский ход, рассчитанный на россиян.

Так новое заявление Путина УНИАН прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что тезисы Путина абсолютно предсказуемы и не отличаются от того, что звучало раньше. Подоляк также добавил, что По его словам, эти слова рассчитаны на внутреннюю российскую аудиторию перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшие недели:

«Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя. Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще … РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания».

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