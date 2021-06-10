Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал Украину переделать форму сборной, а именно убрать слоган «Героям слава!».

При этом, как сообщает издание «Чемпионат», очертания Крыма останутся на форме подопечных Андрея Шевченко, поскольку в Организации Объединенных Наций признают именно такие границы Украины.

Надпись «Слава Украине!» также не будет запрещена, поскольку как отдельное словосочетание она не несет политический смысл.

Слоган «Героям слава!» должны убрать, потому что в комбинации со «Слава Украине!» он имеет политический подтекст.

При этом ранее сообщалось, что Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет запрещать новую форму сборной Украины. Команда Андрея Шевченко должна была играть в форме, на которую нанесены карта Украины с оккупированным Крымом и приветствием «Слава Украине! Героям слава!».

Накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал реакцию России на новую форму сборной Украины, в которой наша команда сыграет на Евро-2020.